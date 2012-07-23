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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 15:10 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑逢高卖出成风,受欧元区危机拖累

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* 在欧元区危机愈演愈烈之际,逢高卖出欧元/英镑仍流行

* 德国及希腊媒体报导称,IMF不打算参与进一步的希腊救援计划

* 路透报导,市场关注西班牙穆尔西亚(Murcia)成为下一个申请中央政府援助的地区.Ibex指数周五下挫5.8%

* 西班牙10年期公债收益率升至7.33%,为欧元面世以来的新高

* 阻力位料在0.7785,0.7800和上周五高位0.7820.亚洲时段低见0.7756.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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