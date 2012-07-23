〔路透调查〕玉米价格年底前料从纪录高位跌落,受需求降温等因素打压

路透芝加哥7月23日电---根据路透对产业分析师进行的调查,美国玉米价格年底前料较今夏的纪录高位下滑30%,因需求降温且投机客户获利了结.

受访的九位分析师预估,年底时玉米价格料为每浦式耳6.91美元,仍是有史以来最高的年底价,较2011年底高出7%.

分析师预估玉米市场再几周会在纪录高位8.87美元触顶,这较上周五创下的当前纪录高位8.28-3/4高出7%.分析师的共识是玉米价格会在8月初创下纪录新高,届时狂热买盘将退烧.

今年严重的乾旱已使美国玉米产量大为减少,引发一波由终端用户定价及投机买盘.分析师表示,在美国作物秋季收割及南美农户开始种植玉米以在2013年收初割前,玉米价格应该会回落.

分析师对玉米创纪录价格的预估区间为每浦式耳8.07至10美元,年底时价格预估区间为6.05至7.77美元.

芝加哥期货交易所(CBOT)2013年3月玉米期货CH3周五时略高于7.80美元,周四时期货创合约高位为7.97美元.(完)