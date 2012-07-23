〔全球金市〕金价下滑,因西班牙忧虑升温推高美元

路透新加坡7月23日电---金价周一下跌,因美元走强而受压,因在西班牙出现全面纾困的疑虑后,对于欧元区债务危机的忧虑加剧.

西班牙两个地区向中央政府寻求援助,加剧了该国的债务疑虑,进而将欧元兑美元推至两年低点,强化美元,并使黄金和其他以美元计价大宗商品的魅力降低.