〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行总裁白川方明周一表示,央行将坚持超宽松的货币政策,但未告知是否计划进一步放松政策.[ID:nSB1681092]

路透调查显示,加拿大初级交易商大多预计该国央行将维持当前利率水准到2013年中期,甚至更晚,即便央行总裁卡尼本周明确表示过仍在考虑加息的可能.[ID:nSB1680528]

汤森路透查访的18名分析师均预计,新西兰央行本周料按兵不动,因通胀温和,新西兰元汇率居高,且全球前景不确定都支持不立即调整政策.多数人预期最早明年上半年才会升息.[ID:nST0530459]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率8.0% 2012年7月11日降50基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.00% 2012年7月12日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.50% 2012年6月5日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.00% 2012年1月25日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.00% 2012年3月1日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.50% 2012年2月16日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点

一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)