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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 15:31 BJT

〔日本股市〕日经指数跌至六周低点,受西班牙忧虑和日圆走强拖累(更新版)

(新增细节)

* 日圆兑欧元走强打击出口类股

* 分析师:财报季或难以提供支撑

* 日经指数跌幅为一个半月来最大

路透东京7月23日电---日本股市日经指数周一录得一个半月来最大跌幅,跌至六周低点,因西班牙可能需要全面纾困的疑虑再起,且日圆因该忧虑而走升.

消费电子股等出口股下跌,因来自西班牙的消息拖累欧元兑日圆跌至逾11年低位,而美元/日圆下滑至七周低位.

成交萎缩,因投资者观望日本将于本周稍晚揭幕的财报季,不过一些市场人士称,对公司业绩成为市场反弹催化剂的期望正在消退.

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