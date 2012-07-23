《汇市简讯》英镑兑美元跌至一周低位,受避险情绪拖累

0653GMT * 英镑兑美元跌至一周低位1.5548,因美元受益于避险操作 * 受到欧元区危机加剧的影响 * 支撑位于1.5525(1.5393-1.5738的61.8%费波纳奇回档技术位)和1.5518(7月16日低位) * 亚洲时段交投于1.5568-1.5626,今日1.5600/05处期权到期 * 关注周三公布的英国第二季国内生产总值(GDP)数据,料将下滑0.2%.第一季和去年第四季分别下滑0.3%和0.4%.(完) --编译 许娜;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=