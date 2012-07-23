〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至四周低位,投资者担忧欧债危机损及需求

路透东京7月23日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一跌至四周低位,追随股市和油市跌势,且受到日圆走强的打压.投资者担忧欧债危机愈演愈烈恐将损及橡胶需求.

穆尔西亚周日称,将向180亿欧元(220亿美元)的政府援助计划求援以维持其财务运转,成为西班牙第二个请求中央政府施以援手来维持运转的地区,有媒体报导称,十几个地方政府中已有半数准备追随瓦伦西亚的脚步.[ID:nSB1680096].这令市场担忧西班牙恐怕最终需要全面援助.