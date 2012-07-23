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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 15:46 BJT

〔新兴汇市〕亚洲新兴市场货币兑美元多下跌,受西班牙纾困忧虑困扰

路透新加坡7月23日电---亚洲新兴货币兑美元周一下滑,因市场对西班牙将需要申请全面主权援助而感到忧虑,打压投资者风险信心,同时投资者也在担心本周稍后将要公布的主要经济体数据.

马币(林吉特)跌0.7%,因投资者对这支上周表现最佳的亚洲货币进行获利了结,同时韩元受海外基金卖盘打压而走弱.

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