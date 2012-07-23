〔国际油市〕中国6月进口自伊朗原油创11个月高位--海关数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月23日电---尽管西方制裁伊朗石油船货,但中国6月从伊朗进口的原油升至近一年最高.
中国国有石油公司在解决2012年年度供应争论之后,自4月起恢复从伊朗进口.
海关总署数据显示,中国6月从伊朗进口近260万吨原油,合日均约632,618桶,较5月的日均521,936桶高出21%.
与2011年6月相比,上个月进口数据减少了2%,但却是去年7月以来最高的进口数据,当时日均进口647,000吨.
1-6月每日进口429,873桶,较上年同期低20.5%,主要因第一季进口锐减.
因西方制裁,2月以来的这四个月,伊朗原油总出口已经萎缩了一半.
7月1日欧盟制裁生效,该制裁禁止保险公司承保伊朗原油船货.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。