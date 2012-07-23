〔中国债市〕人民币利率互换短端上涨,因资金面未缓解且降准预期推后

路透上海7月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周一短端上涨,长端持稳.资金面紧张并未缓解,同时市场对近期出台调降存款准备金率政策预期减弱,导致短端上涨4-5个基点(bp);而对经济基本面的判断并未改变,因此长端未动.

业内人士认为,市场已经度过由于大量逆回购到期而出现的流动性紧绷局面,央行或将继续使用逆回购方式"开仓放粮",而短期内采用降准政策补给流动性的必要性减弱,降准时点或将推后.

"早上短端涨了4-5个点,主要今天资金还挺紧,而且市场觉得央行好像还挺能抗的,降准可能会被推后,月终可能不太会降了."北京一银行交易员称.

上海一银行交易员表示,从之前公开市场操作看,央行使用滚动进行逆回购的方式将资金面压力向后推移,从而缓和当下的降准压力,令自身有更长时间观察经济走势,从而能视情况进行政策调节.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.[ID:nSB1680906]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.8050/2.9375 2.5140/2.6100 2.5340/2.6260 2.6540/2.7520 2.6600/2.9175

上周五 2.7367/2.8676 2.4575/2.5492 2.5200/2.6050 2.6461/2.7400 2.6667/2.9028

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变动 +0.0683/+0.0699 +0.0565/+0.0608 +0.0140/+0.0210 +0.0079/+0.0120 -0.0067/+0.0147

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)