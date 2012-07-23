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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 16:11 BJT

〔韩国汇市〕公债大涨而韩元下挫,受韩国降息憧憬与西班牙忧虑推动

路透首尔7月23日电---韩国公债价格周一大涨,因市场寄望韩国央行将再次降息.三年期韩国公债收益率(殖利率)KRTSY3Y=KQ低于央行政策利率的幅度达纪录最大.

公债也受国际市场的风险厌恶情绪重燃推动,投资者怀疑希腊能否留在欧元区,且担心西班牙或被迫寻求全面救助.西班牙两个地区政府已向负债累累的中央政府请求金援.

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