iPhone 5接口变小带来新商机？

香港个股：汇丰控股盘初小幅下跌，上日伦敦回购约2,100万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透台北/香港7月23日电---苹果(AAPL.O)新款iPhone将采用更小接口，弃用十年来通用的宽接口。这一改变或令“果粉”不满，但也可能成为配件生产商的“福音”。
两名知情人士告诉路透，iPhone 5底部将配置19 pin连接口，而非通用的30 pin，为耳机插孔移位腾出空间。预计iPhone 5将在10月前后上市。
这意味着，新款iPhone如果没有转接器，将不能与音箱、充电器等各种配件相连，而这些早已是iPod、iPad和iPhone不可或缺的部分。
科技研究公司Canalys驻伦敦分析师坎宁安（Pete Cunningham）称：“这意味着，配件商将迎来新的商机。iPhone接口长期以来一直是统一标准，如果苹果如意料中做出改变，我认为，对于新的接口来说也是如此。”
苹果尚未回复电邮对此发表评论。
各大科技博客称，接口变小将为苹果新产品设计或电池增容提供空间，但苹果也可能仅仅是为了生产体积更小的产品。
瑞士罗技（Logitech）LOGN.VX是最大的苹果音箱生产商之一，该公司拒绝对此发表评论。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
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