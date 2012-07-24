〔伦敦奥运〕观众可穿非赞助商服装进入奥运场馆

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月20日电(记者Keith Weir)---周五伦敦奥运会的组织者再次向本次奥运会的观众表示，现场观众不会被禁止在奥运场馆穿着非赞助商提供的服装。伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)此前曾表示为了保护赞助商的利益，现场观众需要按照严格的规章制度来穿衣。

"你也许不能穿着一件百事可乐的T恤走进奥运场馆，因为可口可乐才是我们的赞助商，"伦敦奥组委主席科在接受英国广播公司第四频道采访时说。

当被问到相关的规章制度的执行有多严格时，科表示，也许观众们并不一定要脱去他们的耐克鞋。

耐克的竞争对手阿迪达斯是本次奥运会的赞助商之一，它为上万奥运行政人员以及志愿者提供了服装。

"你也许可以穿着耐克的球鞋走动，"科如此说道。

伦敦奥运会奥组委稍后表示，观众的服装一般来说不会受到太大的限制，除非他们故意穿上非赞助商的服装并将此作为"隐形营销"的一部分。

一位发言人表示，"任何非团体观众都可以随意选择自己的着装，无论是有牌子的还是没牌子的。"

他还补充道，"唯一需要注意的是一大群观众穿了带有显眼品牌或营销信息的服装。"

他的评价与富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)提供的观赛指南相吻合，后者为本次奥运会提供法律方面的服务。

国际奥委会已经下定决心，一定要保护为奥运会注资的资助商们的投资。

可口可乐是伦敦奥运会的11个全球主赞助商之一，在四年的奥运周期中，这些赞助商共支付了9.57亿美元，以获得奥运会在全球为自家商品做广告的权利。

伦敦奥组委从另外的41家本地赞助商手中共筹集了7亿英镑(约11亿美元)。(完)