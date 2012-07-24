《热点透视》欧元区危机中的信心难题

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 隋芬/程琳

路透伦敦7月23日电---欧元危机很大程度上是一场信心危机.当然,二线国家确实存在一些根本性问题,比如过度举债与缺乏竞争力.但这些问题可以解决,而且一定程度上也已经在解决.而与此同时,信心危机需要一种速效药.

改革猛药是必不可少的,但会从多个层面上损害信心.无论企业、银行家、普通民众还是政界人士,对短期经济前景与整个欧元体制的信心都在逐渐丧失.这又造成了错综复杂的恶性循环.

西班牙与意大利是危机的两个重灾区.上月欧盟峰会带给这两国的积极效应已荡然无存.西班牙10年期公债收益率(殖利率)在7月20日创下7.3%的欧元问世以来高位,意大利公债收益率也反弹至6.2%,虽没西班牙糟糕,但也不容乐观.

对这种现象的解释仍然是,峰会只拿出了片面的解决方案,而且附带条件.虽然欧元区可能向西班牙受困银行注入资本,使西班牙政府免于背负这个重担,但过程将是艰难曲折的.与此同时,一项可能帮助意大利为债务融资的方案也将附带条件,再者,欧元区援助基金一时间也拿不出足够资金来做这些.

公债高收益率不只说明西班牙与意大利的困境之深,同时也推高了两国所有人的资金成本,同时让人滋生了局面能否保全的疑问.资本继续以惊人的速度撤离,尤其是在西班牙.衡量欧元区各央行借贷情况的Target 2体系出现失衡现象,就很好地说明了这种情况.截至6月底,西班牙在该体系的债务已增至4,080亿欧元,两个月前还只是3,030亿欧元.意大利的数字大致稳定,但也在2,720亿欧元居高不下.

信心丧失正损及经济.根据花旗集团,西班牙国内生产总值(GDP)今明两年料分别萎缩2.1%与3.1%.意大利的前景也好不了太多,今明两年经济可能分别下滑2.6%和2%.

而经济萎缩又转而推高债务与GDP之比.花旗预计,到2013年底西班牙这一比重将从去年底的69%飙升到101%,原因之一是银行援助成本;意大利则会120%升到135%.然后,这些让人目瞪口呆的数字会使市场更加焦虑.

所有这些都在侵蚀着政治版图.意大利形势尤其险峻,总理蒙堤多次表示将在明年春季大选后辞职.在民调中领先的中左翼民主党仍致力于留在欧元区,而排名二、三的Five Star movement和PdL政党不是彻头彻尾的欧元怀疑论者,就是半真半假的表现出欧元怀疑论调.

西班牙情况稍好一些,因为首相拉霍伊拥有稳健的多数支持,而且三年半内无选举压力.但上周有数十万示威者走上街头,抗议最近颁布的撙节举措.专家开始猜测拉霍伊或许会提前下台.人们担心,若意大利和西班牙政府无法说服民众坚持改革,恐怕会失去德国的支持.

要逃离举债成本偏高、资本流失、经济和政治疲软的漩涡,当务之急是压低西班牙与意大利债券收益率.目标应当是把举债成本降到5%以下,这样市场就不会那么担心.虽然大部分的方法已被德国否决,但至少有两种还没有.

一是拉高欧洲稳定机制(ESM)的筹资空间,让它拥有足够的资金扶持西班牙和意大利.德国和欧洲央行都不想让ESM从欧洲央行借钱,但能不能取消ESM从市场借钱的上限呢?

另一个选择是以德法为首的核心国家直接将利息补贴给西班牙和意大利,将他们享受到的超低利率,部分回馈给南欧国家.如果他们同意将核心与二线国家之间利差的一半拿出来,根据汤森路透Breakingviews测算,七年时间约为750亿欧元.利息补贴也会让市场对西班牙和意大利的融资能力恢复信心,从而进一步压低借款成本.

当然,这些都要有附加条件.意大利需要推行第二轮改革,特别是应该启动大规模的长期私有化计划与一次性征收财富税,以降低债务.但西班牙最近刚推出了整顿银行业与进一步撙减财政的计划,对这个国家几乎提不出更多要求了.

德国坚持改革要求是对的,但也该拿出更大的胡萝卜来平衡大棒政策.否则,使它受益良多的欧元就可能遭遇灭顶之灾.(完)