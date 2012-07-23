〔伊朗情势〕伊朗军方人士缓和有关封锁霍尔木兹海峡的威胁言论

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透迪拜7月23日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引该国一军方司令官报导称,只要伊朗能使用关键的运输通道,就不会关闭霍尔木兹海峡.此言缓和了伊朗政界人士扬言要封锁霍尔木兹海峡以报复制裁的威胁.
"敌方反覆声称伊朗伊斯兰共和国打算封锁霍尔木兹海峡,但我们想说,只要伊朗在使用那个海峡通道,依照常识就能推断伊朗不会封锁霍尔木兹海峡,"IRNA援引伊朗革命卫队海军副司令官Alireza Tangsiri称.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。