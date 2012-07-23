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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 16:46 BJT

〔伊朗情势〕伊朗军方人士缓和有关封锁霍尔木兹海峡的威胁言论

路透迪拜7月23日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)援引该国一军方司令官报导称,只要伊朗能使用关键的运输通道,就不会关闭霍尔木兹海峡.此言缓和了伊朗政界人士扬言要封锁霍尔木兹海峡以报复制裁的威胁.

"敌方反覆声称伊朗伊斯兰共和国打算封锁霍尔木兹海峡,但我们想说,只要伊朗在使用那个海峡通道,依照常识就能推断伊朗不会封锁霍尔木兹海峡,"IRNA援引伊朗革命卫队海军副司令官Alireza Tangsiri称.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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