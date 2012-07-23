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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 16:48 BJT

〔英国债市〕10年期公债收益率触及纪录低点,受欧元区忧虑影响

路透伦敦7月23日电---英国10年期公债收益率GB10YT=RR周一触及纪录低点.英债和德债一并上涨,因市场再度担心西班牙是否有能力避开主权救助.

0829GMT时,10年期英债收益率触及1.435%,日内下跌5个基点,略低于6月1日触及的旧纪录低点1.439%.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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