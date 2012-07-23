〔英国债市〕10年期公债收益率触及纪录低点,受欧元区忧虑影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦7月23日电---英国10年期公债收益率GB10YT=RR周一触及纪录低点.英债和德债一并上涨,因市场再度担心西班牙是否有能力避开主权救助.
0829GMT时,10年期英债收益率触及1.435%,日内下跌5个基点,略低于6月1日触及的旧纪录低点1.439%.(完)
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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