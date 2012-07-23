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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 16:39 BJT

〔全球金市〕现货金下跌1%,西班牙忧虑拖累欧元和欧股下挫

路透伦敦7月23日电---现货金XAU=周一下跌1%,至日低每盎司1,568.04美元,因西班牙财政忧虑拖累欧元兑美元跌至两年低位,亦打压欧股下挫1.6%.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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