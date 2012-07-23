〔全球金市〕现货金下跌1%,西班牙忧虑拖累欧元和欧股下挫

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦7月23日电---现货金XAU=周一下跌1%,至日低每盎司1,568.04美元,因西班牙财政忧虑拖累欧元兑美元跌至两年低位,亦打压欧股下挫1.6%.(完)
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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