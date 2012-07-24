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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
  国家开发银行至多200亿元五年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值83bp
  中石化集团50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和国开主承
  合肥华泰集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  电信科学技术研究院9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
  天山股份(000877.SZ)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
  兴发集团(600141.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  中国水电(601669.SS)25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建行/交行主承
  广西新发展交通集团6.6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  宏图高科(600122.SS)3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行和兴业银行主承
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  二、新债上市:
   
  中化股份30亿元九个月期超短融011225001,票面利率3.35% 
  中铁十四局集团4亿元一年期短融041272001,票面利率4.23% 
  申能集团35亿元一年期短期融资券041274002,票面利率3.60% 
  安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041269019,票面利率4.60% 
  传化集团5亿元三年期中期票据1282261,票面利率6.30%
  吉林高速集团10亿元五年期中期票据1282260,票面利率5.70%
  厦门象屿集团4.5亿元五年期中期票据1282262,票面利率6.45%
  浙江慈溪中小企业2.38亿元一年期集合票据1283020,票面利率5.35%
  浙江慈溪中小企业0.12亿元一年期集合票据1283021,票面利率8.00%
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  三、缴款:  
  
  成都经济技术开发区10亿元六年期固息债1280206,票面利率6.50%
  成都经济技术开发区10亿元七年期固息债1280207,票面利率6.55%
  陕西杨凌示范现代农业中小企业0.81亿元三年期集合票据  
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  四、还本付息:

  中国石油化工集团50亿元九个月期超短融011104002到期兑付,票面利率5.05%
  国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)070214付息,基本利差0.89%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国有关部门日前上报的金融机构稳定经济增长政策建议提出,加大银行业等各类金融机
构对稳增长的支持力度.权威人士表示,有关部门建议对省级地方融资平台、"百强县"平台项
目,在符合授信条件同时,银行信贷应给予重点支持. 

  --中国保监会发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托证券公司和基
金管理公司进行投资管理.据银河证券基金研究中心统计,截至今年6月30日,共有33家基金公
司满足相关条件. 

  --保监会即将出台《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》,将对险资投资进
行大松绑,《通知》规定,险资可以投资的股权投资基金包括并购基金、新兴战略产业基金等,
险资将利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相
突破.
 
  --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/康熙泽/刘昕

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