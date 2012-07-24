〔中国公开市场〕今日将进行950亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

路透上海7月24日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行950亿元人民币逆回购操作,期限七天.

周一公开市场一级交易商同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.央行最近一次七天期逆回购操作是在上周四(19日)进行的,当天操作规模800亿元,中标利率3.35%,较上周二的同期限逆回购操作量增价涨.

上周一公开市场一级交易商也同时上报了正/逆回购两种需求,不过最后当周仅进行了总额1,000亿元的逆回购操作,正回购并未现身.在巨量逆回购到期情况下,上周央行净回笼资金600亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.进入7月,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)