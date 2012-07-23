〔中国债市〕利率产品收益率变动无几,市场关注明日逆回购操作规模

路透北京7月23日电---中国银行间债市周一利率债收益率持稳,周末时间窗口有所升温的降准预期再次落空,今日资金面情况仍显紧张,市场对政策进一步放宽的预期渐现分歧.交易员表示,判断短期债市走向,需先看明日央行公开市场逆回购操作规模.

"买卖力量均衡,(利率产品收益率)变动不大,周末的降准预期没有兑现,我们觉得这个月内可能不会再降准了."上海一券商交易员表示,市场短线走势还看明日央行公开市场逆回购操作的具体规模,若规模能使资金面现改善,预计整体现券收益率水平都有望小幅下滑.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.[ID:nSB1680846][CN/CN]

剩余期限约1.10年的央票1001074券最新成交对应收益率CN1001074=CFXS为2.6600%,上日尾盘为2.6450%.剩余期限约9.60年的固息国债120004券最新成交收益率CN120004=CFXS为3.2794%,上日尾盘为3.2891%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.3473 3.5700

上日 3.1388 3.5814

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6300/2.5745

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2773/2.2209

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7989/2.7347 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>(完)