〔中国债市〕利率产品收益率变动无几,市场关注明日逆回购操作规模

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月23日电---中国银行间债市周一利率债收益率持稳,周末时间窗口有所升温的降准预期再次落空,今日资金面情况仍显紧张,市场对政策进一步放宽的预期渐现分歧.交易员表示,判断短期债市走向,需先看明日央行公开市场逆回购操作规模.
"买卖力量均衡,(利率产品收益率)变动不大,周末的降准预期没有兑现,我们觉得这个月内可能不会再降准了."上海一券商交易员表示,市场短线走势还看明日央行公开市场逆回购操作的具体规模,若规模能使资金面现改善,预计整体现券收益率水平都有望小幅下滑.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日继续可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB1680356]
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周一上涨,七天则微跌;场内资金供给偏少,整体流动性呈偏紧态势,机构多关注明日央行公开市场逆回购情况,但亦表示只是杯水车薪,顶多暂时缓解资金面的饥渴.[ID:nSB1680846][CN/CN]
剩余期限约1.10年的央票1001074券最新成交对应收益率CN1001074=CFXS为2.6600%,上日尾盘为2.6450%.剩余期限约9.60年的固息国债120004券最新成交收益率CN120004=CFXS为3.2794%,上日尾盘为3.2891%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.3473 3.5700
上日 3.1388 3.5814
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6300/2.5745
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2773/2.2209
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7989/2.7347 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。