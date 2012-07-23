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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 17:29 BJT

〔金属期市〕期铜触及三周低位,受西班牙债务忧虑拖累

路透上海7月23日电---铜价周一跌至三周低位,因西班牙将成为第四个申请纾困的欧元区国家的风险上升,这损及全球经济和金属需求前景.

0908GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌2.1%,报每吨7,389.75美元;沪铜主力11月期铜合约SCFcv1收跌2.8%,至每吨54,370元人民币,两者稍早均触及三周来最低水准.

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