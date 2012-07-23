〔中港股市〕汇控重挫引领恒指收低近3%,沪综指跌至40个月新低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 恒生指数跌近3%,为5月16日以来最差单日表现
* 沪综指跌1.3%,至2009年3月以来最低位
* 汇丰控股重挫5.7%,受其接受Libor操纵案调查和欧债忧虑影响
* 中资保险股受冲击,因凯雷投资集团出售中国太保股份
路透香港7月23日电---香港股市周一创下逾两个月最大单日跌幅,欧洲最大的银行--汇丰控股(0005.HK)重挫逾5%,领跌大盘,市场愈发担心西班牙将无力避免寻求主权援助.
恒生指数.HSI上周五曾收于200日移动均线上方,后来有报导称,西班牙高负债的瓦伦西亚地区已向中央政府请求金援,西班牙公债收益率应声大涨.
周一恒生指数跌回200日移动均线下方,收低3%,报19,053.5点,表现逊于其它亚洲股市,并尽数回吐上周涨幅.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。