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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 17:57 BJT

〔中港股市〕汇控重挫引领恒指收低近3%,沪综指跌至40个月新低

* 恒生指数跌近3%,为5月16日以来最差单日表现

* 沪综指跌1.3%,至2009年3月以来最低位

* 汇丰控股重挫5.7%,受其接受Libor操纵案调查和欧债忧虑影响

* 中资保险股受冲击,因凯雷投资集团出售中国太保股份

路透香港7月23日电---香港股市周一创下逾两个月最大单日跌幅,欧洲最大的银行--汇丰控股(0005.HK)重挫逾5%,领跌大盘,市场愈发担心西班牙将无力避免寻求主权援助.

恒生指数.HSI上周五曾收于200日移动均线上方,后来有报导称,西班牙高负债的瓦伦西亚地区已向中央政府请求金援,西班牙公债收益率应声大涨.

周一恒生指数跌回200日移动均线下方,收低3%,报19,053.5点,表现逊于其它亚洲股市,并尽数回吐上周涨幅.

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