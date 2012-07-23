版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 23日 星期一 17:38 BJT

《汇市简讯》美元/加元:多头主导,下一步试探21日移动均线切入位1.0178

0923GMT

* 修正行动推高美元/加元,对多头有利

* 下一步试探21日移动均线切入位1.0178

* 日线图走出涨势,预示有后续上涨空间

* 上周高位1.0250料为上档目标位

* 日内可能有所回落,但小时图技术指标呈现超买基调(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐