〔欧洲金融〕意大利10座城市面临融资问题--报载

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透罗马7月23日电---意大利新闻报周一报导称,那不勒斯和巴勒莫等10座意大利城市面临财政管理问题,凸显对意大利地方财政可持续性的忧虑日渐增长.
"至少有10座城市面临风险,"该报援引一位未具名的政府专家的话称.
意大利总理蒙堤上周表示,担心西西里自治区濒临债务违约的边缘.
与西班牙不同,意大利地方融资问题不会对该国2万亿(兆)欧元的公共债务产生即刻的影响,但他们凸显,受经济衰退冲击,各级政府财政都受到越来越大的压力.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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