路透伦敦7月23日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:整周下档压力不断加剧.市场已跌破6月15日低点78.61日圆,未来将下看6月低位77.65,并有可能滑向2012年低点76.03与纪录低位75.31.如果美元/日圆不能升逾四个月阻力线所在的79.60处,未来风险仍偏下档.在此之前,200日移动均线所在的79.05日圆亦存在阻力.

英镑/美元:上周五开始的涨势失去动能,面临1.5751/1.5785美元阻力位.这两个水准分别是200日移动均线和4月高点迄今走势的50%回档位.英镑在此处未能闯关成功符合预期,我们的注意力下移至1.5407/1.5393美元支撑位,它们是6月8日低点以及近期低位.若收在1.5407美元下方,未来将跌向1.5269/35(近期低点与2012年低位).若据此判断,未来最终目标位料在1.5000/1.4990美元.

* 欧元/日圆:跌向2012年新低以及11年新低,仍可能跌向2008-2012年支撑线切入位94.53日圆.从较长期观点来看,若该水准被突破,未来将下看2000年低位88.93日圆.初道阻力位在96.17/22.

纽约 当日 今年来 2011年

1019GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2114 1.2156 -0.35 -6.42 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.07 78.45 -0.48 +1.47 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 94.60 95.35 -0.79 -4.99 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9912 0.9880 +0.32 +5.72 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5533 1.5619 -0.55 -0.01 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0165 1.0123 +0.41 -0.27 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0281 1.0372 -0.88 +0.55 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7913 0.7993 -1.00 +1.66 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.300 81.410 -1.36 +2.11 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.760 62.710 -1.51 +3.23 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.27 122.52 -1.02 +1.46 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2984 1.2971 +0.10 -1.08 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦; 审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]