《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦7月23日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
美元/日圆:整周下档压力不断加剧.市场已跌破6月15日低点78.61日圆,未来将下看6月低位77.65,并有可能滑向2012年低点76.03与纪录低位75.31.如果美元/日圆不能升逾四个月阻力线所在的79.60处,未来风险仍偏下档.在此之前,200日移动均线所在的79.05日圆亦存在阻力.
英镑/美元:上周五开始的涨势失去动能,面临1.5751/1.5785美元阻力位.这两个水准分别是200日移动均线和4月高点迄今走势的50%回档位.英镑在此处未能闯关成功符合预期,我们的注意力下移至1.5407/1.5393美元支撑位,它们是6月8日低点以及近期低位.若收在1.5407美元下方,未来将跌向1.5269/35(近期低点与2012年低位).若据此判断,未来最终目标位料在1.5000/1.4990美元.
* 欧元/日圆:跌向2012年新低以及11年新低,仍可能跌向2008-2012年支撑线切入位94.53日圆.从较长期观点来看,若该水准被突破,未来将下看2000年低位88.93日圆.初道阻力位在96.17/22.
纽约 当日 今年来 2011年
1019GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2114 1.2156 -0.35 -6.42 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.07 78.45 -0.48 +1.47 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 94.60 95.35 -0.79 -4.99 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9912 0.9880 +0.32 +5.72 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5533 1.5619 -0.55 -0.01 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0165 1.0123 +0.41 -0.27 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0281 1.0372 -0.88 +0.55 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7913 0.7993 -1.00 +1.66 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.300 81.410 -1.36 +2.11 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.760 62.710 -1.51 +3.23 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.27 122.52 -1.02 +1.46 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2984 1.2971 +0.10 -1.08 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦; 审校 郑茵
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。