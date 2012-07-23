〔中国灾情〕上周五以来的强降雨已致全国95人死亡45人失踪

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京7月23日电---中国民政部周一下午发布最新灾情称,上周五(20日)以来强降雨目前致全国95人死亡,45人失踪,其中北京37人死亡.
7月20日以来,四川盆地至华北地区出现强降雨过程,其中北京、天津、河北北部及山西北部等地出现区域性大暴雨到特大暴雨,所引发的风雹、洪涝、滑坡、泥石流等灾害造成严重人员伤亡和财产损失.
新华援引民政部、国家减灾办初步统计,截至7月23日12时,全国共有623万人受灾,56.7万人紧急转移安置或其他需紧急生活救助、2.9万间房屋倒塌、5.5万间房屋不同程度受损.
其中:北京37人死亡;河北17人死亡,21人失踪;山西4人死亡,1人失踪;四川8人死亡,2人失踪等.
中国首都北京周六发生暴雨到大暴雨天气,全市平均降水量创1951年以来有完整气象记录最大,截至22日17时,北京市境内共发现因暴雨死亡37人.[ID:nSB1680240](完)
--发稿 李文科;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。