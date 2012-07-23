更正:《欧股业绩焦点》飞利浦第二季营收超预期,公司复苏步伐加快

(更正:英文原文有误,倒数第二段改为飞利浦旗下"两个"部门当季营收和EBITA均上涨,非"三个")

* 第二季营收按年增5%,医疗部门营收增7%

* 飞利浦正在考虑如何处理音/视频部门

* 股价大涨逾7%,触及近一年最高

* 维持2013年财测

记者 Roberta Cowan; 编译 洪曦

路透阿姆斯特丹7月23日电---飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)第二季获利高于预期,受助于医疗设备以及节能灯泡的营收,进一步体现出公司业务的全面整改正在开始起效.

飞利浦周一表示,料考虑如何处理盈利水平较低的音频和视频部门--这是最后一批接受改革的部门之一.飞利浦是欧洲最大消费电子产品生产商、全球最大照明企业,以及三大医疗设备生产商之一.

执行长范豪顿(Frans van Houten)周一表示,他相信飞利浦能够实现2013年财务目标.

"整体经济环境并不友好,但俄罗斯、中东、亚洲和美国市场出现一些增长,"范豪顿在业绩公布后接受CNBC采访称.[ID:nSB1681324].

"第二季业绩非常强劲,超出了所有预估,特别是未计利息税项及摊销前利润(EBITA).三个部门均提供了助力,但医疗部门表现最为出众."荷兰国际集团(ING)分析师Sjoerd Ummels表示.

医疗部门营收上涨7%,受助于扫描仪等医用设备销售增长.在印度和中国等发展中国家,营收大涨了22%.

飞利浦股价早盘上扬逾7%,触及近一年最高水准.

一如预期,公司未提供今年余下时间的展望细节,但重申之前作出的财测,即预计2013年营收增长4-6%,核心利润增加10-12%,以及投资资本回报率12-14%.

第二季未计利息税项及摊销前利润升至4.50亿欧元,去年同期则为3.71亿欧元.飞利浦旗下两个部门当季营收和EBITA均上涨.

净利润为1.67亿欧元,高于参与路透调查分析师预估的1.18亿欧元.集团营收上涨5%.(完)