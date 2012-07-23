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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 18:37 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*中石化集团    300        50      3   7/24簿记建档   建设银行     AAA        7/25      7/26
                                                     国开行                      
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*紫江企业        6         4      12    7/26簿记建档   中国银行       AA      7/27     7/30      
(600210.SS)    
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*深圳茂业商     16         8      12    7/26簿记建档   中国银行       AA      7/27     7/30
厦有限公司                                                 
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*横店集团       28        15      12    7/26簿记建档   中国银行       AA+     7/27     7/30
                                                       光大银行       
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*东轻公司        2         1      12    7/26簿记建档   中信银行       AA-     7/30     7/31
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合肥华泰集团     5         3      12    7/24簿记建档   招商银行       AA-     7/26     7/27
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电信科学技术    20         9      12    7/24簿记建档   浦发银行       AA+     7/27     7/30
研究院
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天山股份         8         4      12    7/24簿记建档   浦发银行       AA      7/26     7/27
(000877.SZ)
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兴发集团         6         2      12    7/24簿记建档   招商银行       AA-     7/26     7/27
(600141.SS)
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山东垦利        10         4      12    7/25簿记建档   北京银行       A+      7/26     7/27
石化集团
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浙江铁路        20         5      12    7/25簿记建档   中信银行       AA+     7/27     7/30
投资集团                                               浙商银行
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阳谷祥光        10         5      12    7/26簿记建档    国开行        AA-     7/27     7/30
铜业公司
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珠海联邦制药     6         6      12    7/26簿记建档   招商银行       AA-     7/30     7/31
股份公司
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深圳裕同印刷     2.4       1.2    12    7/27簿记建档   招商银行       A+      7/30     7/31
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浙江华友钴业     5         2.5    12    7/27簿记建档   中信银行       A+      7/31     8/1
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*太原煤炭        8.5      8.5     5    7/30簿记建档    交通银行     AA        8/1       8/2
气化集团
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中国水电        25       25       5    7/24簿记建档    建设银行     AAA       7/25      7/26
(601669.SS)                                            交通银行    
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广西新发展      6.6      6.6      5    7/24簿记建档    兴业银行      AA       7/25      7/26   
交通集团                         
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宏图高科         7        3       3    7/24簿记建档    中信银行      AA-      7/26      7/27
(600122.SS)                                            兴业银行    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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北京经济技术     0.5      0.5      2   7/26簿记建档  北京银行       AA         7/27      7/30
开发区科技中小企业        (北京首创投资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

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