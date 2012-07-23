《中国企业债发行日程表》--7月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *伊春市城市建设 8 7 7.35% AA- 7/24-7/30 广州证券 投资开发有限公司 (第3-7年每年分别偿还本金的20%/土地使用权提供抵押担保) ===================================================================================== *北汽集团 16 7 利率区间3.68%-4.68% AAA 7/25-7/27 瑞银证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 内江投资 7 6 7.00% AA- 7/19-7/25 中信建投证券 控股集团 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%, 发行人以国有土地使用权提供抵押担保) ===================================================================================== 鹤岗开源 10 7 6.50% AA- 7/19-7/25 国开证券 城投公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%, 东北中小企业信用再担保公司担保/土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 甘肃公路航空 25 5 6.20% AA+ 7/18-7/26 华龙证券 旅游投资集团 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 芜湖高新技术 4.1 6 7.30% AA 7/19-7/25 世纪证券 中小企业 (附第三年末投资者回售选择权,芜湖建投公司担保) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》