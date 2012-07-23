〔东南亚股市〕受西班牙担忧打击下挫,能源股PTTEP拖累泰国股市走低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月23日电---东南亚股市指数周一收低,成交淡静,因投资者担忧西班牙可能需要全面援助而纷纷抛售风险资产,泰国股市下挫近2%,受PTTEP的融资计划拖累.
泰国指标SET指数.SETI收跌1.9%,录得6月1日以来的最大单日百分比跌幅.能源开采商PTT Exploration and Production Pcl(PTTEP)PTTE.BK下挫4.8%,至六周最低水准.
其他股市亦承压走低,印尼股市.JKSE收跌1.8%至一周低位,菲律宾股市.PSI下滑1.4%,至约一个月的收盘最低.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌1.1%,至一周低位.马来西亚股市.KLSE和越南股指.VNI分别跌落0.4%和0.6%.
1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2982.49 -33.04 -1.10 +12.70 2646.35
马来西亚 .KLSE 1636.17 -6.83 -0.42 +6.89 1530.73
泰国 .SETI 1185.11 -23.44 -1.94 +15.58 1025.32
印尼 .JKSE 4009.79 -71.41 -1.75 +4.91 3821.99
菲律宾 .PSI 5139.40 -71.49 -1.37 +17.55 4371.96
越南 .VNI 421.99 -2.48 -0.58 +20.04 351.55
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(完)
--编译 肖群英; 审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。