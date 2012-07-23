版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 18:56 BJT

〔东南亚股市〕受西班牙担忧打击下挫,能源股PTTEP拖累泰国股市走低

路透7月23日电---东南亚股市指数周一收低,成交淡静,因投资者担忧西班牙可能需要全面援助而纷纷抛售风险资产,泰国股市下挫近2%,受PTTEP的融资计划拖累.

泰国指标SET指数.SETI收跌1.9%,录得6月1日以来的最大单日百分比跌幅.能源开采商PTT Exploration and Production Pcl(PTTEP)PTTE.BK下挫4.8%,至六周最低水准.

其他股市亦承压走低,印尼股市.JKSE收跌1.8%至一周低位,菲律宾股市.PSI下滑1.4%,至约一个月的收盘最低.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌1.1%,至一周低位.马来西亚股市.KLSE和越南股指.VNI分别跌落0.4%和0.6%.

1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2982.49 -33.04 -1.10 +12.70 2646.35

马来西亚 .KLSE 1636.17 -6.83 -0.42 +6.89 1530.73

泰国 .SETI 1185.11 -23.44 -1.94 +15.58 1025.32

印尼 .JKSE 4009.79 -71.41 -1.75 +4.91 3821.99

菲律宾 .PSI 5139.40 -71.49 -1.37 +17.55 4371.96

越南 .VNI 421.99 -2.48 -0.58 +20.04 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 肖群英; 审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐