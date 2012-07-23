〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受西班牙债务忧虑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月23日电---马来西亚毛棕榈油期货周一跌至逾一个月最低,追随整体金融市场的跌势,因市场重燃对西班牙能否避免代价高昂援助的担忧.
包括原油和谷物期货在内的风险资产下跌,投资者担心欧债危机将阻碍全球经济增长并压制燃料和食品需求,遂结清风险资产仓位.
美国谷物作物地带持续酷热,影响大豆产量并造成豆油供给紧张,但分析师表示投资者从宏观经济因素中寻找交投线索.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。