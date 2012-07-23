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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 19:23 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至一个月低点,受西班牙债务忧虑拖累

路透新加坡7月23日电---马来西亚毛棕榈油期货周一跌至逾一个月最低,追随整体金融市场的跌势,因市场重燃对西班牙能否避免代价高昂援助的担忧.

包括原油和谷物期货在内的风险资产下跌,投资者担心欧债危机将阻碍全球经济增长并压制燃料和食品需求,遂结清风险资产仓位.

美国谷物作物地带持续酷热,影响大豆产量并造成豆油供给紧张,但分析师表示投资者从宏观经济因素中寻找交投线索.

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