〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升破每桶18美元,受供需面支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月23日电---亚洲柴油裂解价差周一升破每桶18美元,为2月以来首见,交易商称需求继续支撑价格.
裂解价差攀升至每桶18.41美元,日内涨0.54美元.
多位交易商表示,在新加坡与日本炼厂关闭已令供应趋紧之际,原油价格下跌可能会进一步提振柴油需求.
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)已从BB Energy购买含硫量0.25%的柴油与航空煤油船货,交付时间为8月11日,价格为分别较新加坡报价升水3.375与2.38美元,略高于稍早购买的7月船货.
不过,中国6月轻质柴油燃料进口同比减少68.3%,显示内需下滑,这抑制了柴油利润涨幅.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)售出第三笔8月航煤船货与第三笔高硫柴油船货,以往每月柴油与航煤船货销售分别是一笔与两三笔.
这可能会为供应紧张的高硫柴油市场缓和一些压力.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 119.31 -3.27 -2.67 122.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.80 -3.27 -2.68 122.07
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.15 -3.27 -2.65 123.42
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.95 -3.32 -2.67 124.27
8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.93 -3.26 -2.69 121.19
9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.31 -3.28 -2.72 120.59 (完)
--编译 隋芬;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。