〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升破每桶18美元,受供需面支撑

路透新加坡7月23日电---亚洲柴油裂解价差周一升破每桶18美元,为2月以来首见,交易商称需求继续支撑价格.

裂解价差攀升至每桶18.41美元,日内涨0.54美元.

多位交易商表示,在新加坡与日本炼厂关闭已令供应趋紧之际,原油价格下跌可能会进一步提振柴油需求.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)已从BB Energy购买含硫量0.25%的柴油与航空煤油船货,交付时间为8月11日,价格为分别较新加坡报价升水3.375与2.38美元,略高于稍早购买的7月船货.

不过,中国6月轻质柴油燃料进口同比减少68.3%,显示内需下滑,这抑制了柴油利润涨幅.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)售出第三笔8月航煤船货与第三笔高硫柴油船货,以往每月柴油与航煤船货销售分别是一笔与两三笔.

这可能会为供应紧张的高硫柴油市场缓和一些压力.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.31 -3.27 -2.67 122.58

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.80 -3.27 -2.68 122.07

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.15 -3.27 -2.65 123.42

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.95 -3.32 -2.67 124.27

8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.93 -3.26 -2.69 121.19

9月柴油互换 GOSGSWMc2 117.31 -3.28 -2.72 120.59 (完)