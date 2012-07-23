〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水持稳,即期跨月价差下滑

路透新加坡7月23日电---亚洲燃料油现货升水周一大体持稳,实货交易窗口连续第三个交易日表现沉闷.

180-cst燃料油升水下跌0.15美元至每吨较新加坡现货报价升水3.75美元.380-cst燃料油升水则上涨0.10美元至每吨3.30美元.

互换市场稍稍走弱,因一些参与者在市场上出脱8月180-cst燃料油合约.壳牌出售4.5万吨,维多和中国联合石油公司分别出售3.5万吨和2万吨.

买方方面,欧洲贸易商道达尔买入7万吨8月180-cst燃料油合约.

据路透数据,即期8月/9月跨月价差收低0.25美元至三日低点每吨2.88美元.

市场前景依旧低迷,因中国和日本需求仍旧不旺.即便是本月库存因进口下滑而降低,西方套利船货8月到岸量预计将增多.

海关数据显示,中国6月燃料油进口量较前月下降11%至178万吨.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 626.65 -22.00 -3.39 648.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 614.55 -21.70 -3.41 636.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 622.00 -21.00 -3.27 643.00

380CST船用燃料油升水 7.45 0.70 10.37 6.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 -0.15 -3.85 3.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.30 0.10 3.13 3.20 (完)