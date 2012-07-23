〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水持稳,即期跨月价差下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月23日电---亚洲燃料油现货升水周一大体持稳,实货交易窗口连续第三个交易日表现沉闷.
180-cst燃料油升水下跌0.15美元至每吨较新加坡现货报价升水3.75美元.380-cst燃料油升水则上涨0.10美元至每吨3.30美元.
互换市场稍稍走弱,因一些参与者在市场上出脱8月180-cst燃料油合约.壳牌出售4.5万吨,维多和中国联合石油公司分别出售3.5万吨和2万吨.
买方方面,欧洲贸易商道达尔买入7万吨8月180-cst燃料油合约.
据路透数据,即期8月/9月跨月价差收低0.25美元至三日低点每吨2.88美元.
市场前景依旧低迷,因中国和日本需求仍旧不旺.即便是本月库存因进口下滑而降低,西方套利船货8月到岸量预计将增多.
海关数据显示,中国6月燃料油进口量较前月下降11%至178万吨.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 626.65 -22.00 -3.39 648.65
现货380CST燃料油 FO380-SIN 614.55 -21.70 -3.41 636.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 622.00 -21.00 -3.27 643.00
380CST船用燃料油升水 7.45 0.70 10.37 6.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 -0.15 -3.85 3.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.30 0.10 3.13 3.20 (完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。