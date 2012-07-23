〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差缩窄,受石化厂商需求低迷拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月23日电---亚洲石脑油价格周一挫跌约4%,至每吨856美元的五个交易日低位,冶炼利润缩窄至每吨83.05美元的一周低位,受石化产品生产商买兴低迷拖累.
韩国采购商在经历一周的大举买入后,似乎正在收手.
"石脑油市场今天淡静,因原油价格跳水.需求将暂时停顿,买家预料价格进一步走低,因而会采取观望立场,"一位北亚地区的交易员指出.
一些交易员也在关注欧洲对亚洲的出口.
欧洲炼厂6月总产出较5月增长3.1%,石脑油产量按月升3.4%,为最大的月度环比升幅.
另外,阿塞拜疆国家石油公司旗下贸易商Socar Trading首次在新加坡现货市场露面,向Mercuria出售一批船货.大约在今年首季末到第二季初,Socar启用了一个石脑油交易席位.
伊藤忠商事从韩国S-Oil和泰国IRPC共购入7.1万吨8月船期的石脑油.
该公司从S-Oil采购3.3万吨8月抵港的轻质石脑油船货,按离岸价格(FOB)较日本报价升水每吨12.00-13.50美元,18-22日从韩国昂山(Onsan)港装船.
伊藤忠商事还从IRPC购买3.8万吨重质石脑油,较同一计价基准高出56-60美元,8月下半月从泰国罗勇(Rayong)港启运.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 856.00 -35.00 -3.93 891.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 92.86 -3.89 -4.02 96.75
97号现货汽油GL97-SIN 123.61 -1.54 -1.23 125.15
95号现货汽油GL95-SIN 119.30 -1.65 -1.36 120.95
92号现货汽油GL92-SIN 114.30 -4.25 -3.58 118.55
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.24 -0.38 -3.27 11.62 (完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。