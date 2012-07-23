〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差缩窄,受石化厂商需求低迷拖累

路透新加坡7月23日电---亚洲石脑油价格周一挫跌约4%,至每吨856美元的五个交易日低位,冶炼利润缩窄至每吨83.05美元的一周低位,受石化产品生产商买兴低迷拖累.

韩国采购商在经历一周的大举买入后,似乎正在收手.

"石脑油市场今天淡静,因原油价格跳水.需求将暂时停顿,买家预料价格进一步走低,因而会采取观望立场,"一位北亚地区的交易员指出.

一些交易员也在关注欧洲对亚洲的出口.

欧洲炼厂6月总产出较5月增长3.1%,石脑油产量按月升3.4%,为最大的月度环比升幅.

另外,阿塞拜疆国家石油公司旗下贸易商Socar Trading首次在新加坡现货市场露面,向Mercuria出售一批船货.大约在今年首季末到第二季初,Socar启用了一个石脑油交易席位.

伊藤忠商事从韩国S-Oil和泰国IRPC共购入7.1万吨8月船期的石脑油.

该公司从S-Oil采购3.3万吨8月抵港的轻质石脑油船货,按离岸价格(FOB)较日本报价升水每吨12.00-13.50美元,18-22日从韩国昂山(Onsan)港装船.

伊藤忠商事还从IRPC购买3.8万吨重质石脑油,较同一计价基准高出56-60美元,8月下半月从泰国罗勇(Rayong)港启运.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 856.00 -35.00 -3.93 891.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 92.86 -3.89 -4.02 96.75

97号现货汽油GL97-SIN 123.61 -1.54 -1.23 125.15

95号现货汽油GL95-SIN 119.30 -1.65 -1.36 120.95

92号现货汽油GL92-SIN 114.30 -4.25 -3.58 118.55

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.24 -0.38 -3.27 11.62 (完)