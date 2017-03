〔美国金融〕美国财政部将标售12家受援银行的优先股与次顺位债券

路透华盛顿7月23日电---美国财政部周一表示,将在23日标售又一批在金融危机期间救助金融业所收购的资产.

其表示,将出售下列银行的优先股和次顺位债券:First Western Financial, Inc.; CBS Banc-Corp; Exchange Bank; Market Street Bancshares, Inc.; Fidelity Financial Corporation; Marquette National Corporation; Premier Financial Bancorp., Inc.; Diamond Bancorp., Inc.; Park Bancorporation; Trinity Capital Corporation; First Community Financial; Commonwealth Bancshares, Inc.

标售将从1300GMT开始,于2230GMT结束.(完)