〔美国金融〕美国财政部将标售12家受援银行的优先股与次顺位债券

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透华盛顿7月23日电---美国财政部周一表示,将在23日标售又一批在金融危机期间救助金融业所收购的资产.
其表示,将出售下列银行的优先股和次顺位债券:First Western Financial, Inc.; CBS Banc-Corp; Exchange Bank; Market Street Bancshares, Inc.; Fidelity Financial Corporation; Marquette National Corporation; Premier Financial Bancorp., Inc.; Diamond Bancorp., Inc.; Park Bancorporation; Trinity Capital Corporation; First Community Financial; Commonwealth Bancshares, Inc.
标售将从1300GMT开始,于2230GMT结束.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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