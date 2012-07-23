修正:〔美股业绩〕麦当劳第二季利润同比下滑,营收仅略微增长(更新版)

(更正内文麦当劳的公司代码为(MCD.N))

(新增细节)

路透7月23日电---麦当劳(MCD.N)周一公布的季度获利低于预期,受累于全球经济放缓和美元走强.该公司预计成熟店面销量将在本月放缓.

麦当劳股价在盘前交易中下跌1.7%至每股90.01美元.

就在数日前,旗下墨西哥烧烤餐厅Chipotle Mexican Grill(CMG.N)出人意料称美国经济低迷令同店销售增速放缓,加剧了对消费者削减非必需支出的担忧.

麦当劳第二季净利降至13.5亿美元,合每股盈余(EPS)1.32美元,上年同期则分别为14.1亿美元和1.35美元.麦当劳表示,美元走强令该季度EPS降低了0.07美元.

据汤森路透I/B/E/S,之前分析师的平均预估为每股盈余1.37美元.

当季营收小幅升至69.2亿美元,上年同期为69.1亿美元.

开业至少13个月的门店当季销售增长3.7%,增速超越Consensus Metrix调查平均预估的增长2.9%.

麦当劳还表示,7月同店销售预计将增长,但增速将不及二季度.(完)