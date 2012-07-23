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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 21:42 BJT

〔美国股市〕低开,受西班牙和希腊情势忧虑拖累

路透纽约7月23日电---美国股市周一低开,因西班牙似乎朝着需要全面援助迈进一步,且市场愈加担忧希腊恐将濒临退出欧元区.

道琼工业指数.DJI盘初下跌149.47点,或1.17%,至12,673.10点,标准普尔500指数.SPX滑落17.25点,或1.27%,至1,345.41点,Nasdaq指数.IXIC挫跌60.32点,或2.06%,至2,864.98点.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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