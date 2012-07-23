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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 22:09 BJT

〔美国热股〕Eaton获利高于预期但调降全年财测,早盘股价劲升逾3%

路透7月23日电---Eaton Corp(ETN.N)周一公布获利高于预期,但调降全年财测,指因欧洲局势具有不确定性,美元走强及中国和印度等新兴经济体增长放缓.

在周一早盘交易中,该公司股价涨3.4%,至40.33美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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