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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 22:20 BJT

〔美国热股〕百度料将公布第三季财测,早盘股价重挫逾3%

路透7月23日电---中国最大网络搜索引擎百度(BIDU.O)料将公布第二季营收增长近60%,但市场焦点在于其第三季财测,以及该公司对移动搜索货币化的评论.

在周一早盘交易中,该公司股价重挫3.76%,报105.94美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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