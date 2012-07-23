〔USDA报告〕7月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透7月23日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 07/19/12 07/12/12 07/12/12 07/21/11
初值 修正值 前值
小麦 11,644 15,215 14,913 23,656
燕麦 63 66 66 11
大麦 20 4 4 0
玉米 19,598 22,203 21,732 38,829
高粱 1,153 706 706 1,942
大豆 15,756 14,872 14,271 6,373
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 127,769 167,900
燕麦 320 37
大麦 72 1,523
玉米 1,386,800 1,595,739
高粱 45,436 135,160
大豆 1,266,628 1,441,595
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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