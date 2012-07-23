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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 23:03 BJT

〔USDA报告〕7月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月23日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 07/19/12 07/12/12 07/12/12 07/21/11

初值 修正值 前值

小麦 11,644 15,215 14,913 23,656

燕麦 63 66 66 11

大麦 20 4 4 0

玉米 19,598 22,203 21,732 38,829

高粱 1,153 706 706 1,942

大豆 15,756 14,872 14,271 6,373

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 127,769 167,900

燕麦 320 37

大麦 72 1,523

玉米 1,386,800 1,595,739

高粱 45,436 135,160

大豆 1,266,628 1,441,595

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 李军

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