〔欧洲汇市〕英镑走软,受累于欧元区危机和美元走强

* 英镑兑普涨的美元回落0.8%

* 卖空限制引发对避险资产的需求

* 对西班牙和希腊的忧虑也提振避险资产需求

路透伦敦7月23日电---英镑兑美元周一触及一周低位,受累于欧元/美元疲弱,因对西班牙和希腊债务问题的忧虑促使投资者买入美元避险,并规避被视为风险较高的货币.

在西班牙和意大利宣布对金融股实施卖空禁令后,英镑进一步走低.卖空禁令旨在打击可能对两国银行和保险业造成重压的投机交易.

禁令导致市场对欧元区形势恶化的忧虑加重,"扶助更多资金流向美元和日圆避险,"FxPro的首席策略师Michael Derks表示.

英镑兑美元GBP=D4盘中回落0.8%,至日低1.5486美元,为一周来最低.

西班牙借贷成本周一跳升至欧元面市以来最高,因媒体报导称,该国可能还有六个地区会步瓦伦西亚的后尘,寻求中央政府救助.

希腊总理萨马拉斯表示,该国陷于1930年代式的"大萧条"中,投资者还担忧希腊未来能否留在欧元区,因德国明镜杂志报导称,国际货币基金组织(IMF)可能不会参与对该国的进一步救助.

IMF之后表示,将于7月24日开始同希腊当局就如何让该国经济计划重回轨道展开讨论.消息公布后,上述忧虑有所缓和.

欧元兑英镑EURGBP=D4从在亚洲时段触及的三年半低位0.7762英镑反弹,尾盘上扬0.3%,报0.7806英镑.

尽管英国自身债务负担沉重,且与欧元区有着紧密的金融联系,但英镑在近几个月仍因作为欧元的替代避险选择而受益.

不过,尽管美国10年和30年期公债收益率触及纪录低位,分析师称,投资者仍看好美元和日圆等传统的避险货币,美元和日圆兑英镑均走强.

英镑兑强劲的日圆GBPJPY=R重挫逾1%,至七周低位121.16日圆.

部分分析师称,如果周三公布的英国第二季GDP初值显示,GDP一如预期按季萎缩0.2%,英国经济连续第三季陷入衰退,英镑可能进一步走低.

但部分分析师表示,即便GDP数据显示英国仍陷于衰退中,对英镑的影响也可能有限.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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