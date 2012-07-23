〔纽约期市〕糖和咖啡期货走软,受累于欧债危机

路透纽约/伦敦7月23日电---糖和咖啡期货周一走低,因欧债危机迟迟得不到解决,引发投机基金抛售,从而重压软商品市场,但可可期货收盘小涨,受助于强劲的亚洲消费数据.

商品市场周一重挫,因担忧西班牙可能需要全面救助.欧元跌至两年低位,投资者纷纷抛售风险资产.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价收跌0.03美分,收报每磅23.89美分,盘中一度触及三个月最高24美分.

伦敦Liffe-10月白糖期货LSUc1急跌4.90美元,报每吨645.60美元.

导致糖市大幅走低的主要原因是印度雨季降水不足,以及巴西降雨过度.目前预计,印度雨季降水将低于平均水平,引发谷物和甘蔗种植区将出现乾旱的风险.巴西的降雨影响了该国中南部地区的甘蔗收割.该地区是全球最大的甘蔗产区.

咖啡期货走低,跟随商品市场普跌之势.ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收跌1.85美分,或近1%,收报每磅1.851美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2回落20美元,或近1.0%,收报每吨2,167美元.

"咖啡期货有进一步走低的空间,"芝加哥RJO Futures的高级市场策略师Hector Galvan表示.

交易商称,市场担忧巴西大雨对阿拉比卡咖啡豆品质的影响.

可可期货收高.ICE-9月可可期货CCU2升9美元,收报每吨2,238美元,9月伦敦可可期货LCCU2收涨11英镑,报每吨1,554英镑.(完)