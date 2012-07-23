〔纽约期市〕ICE期棉收跌,市场在三日连涨后锁定获利

路透纽约7月23日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周一收跌,受累于获利了结和投资者卖盘,经纪商称,棉花市场四个交易日来首日走低,因金融和谷物市场回落.

全球股市走低,欧元/美元重挫,因市场忧虑西班牙可能需要全面救助.美国玉米期货从纪录高位回落1%,因天气预报称美国乾旱受灾区将迎来降雨.期棉市场因此承压.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收跌0.75美分,或1%,报每磅72.19美分,盘中交易区间为71.21 -72.90美分.

根据汤森路透数据,周一成交量接近11,700口,较30日均值低约三分之二.

经纪商称,12月合约勉强守住71-71.20美分附近的支撑位,且受小规模投机商尾盘买盘推动削减跌幅.

独立棉花分析师Mike Stevens在一周评论中指出,"大量的基本面和技术面因素将很快影响价格结构,令棉花期价在很短时间内涨跌5-10美分."

根据交易所数据,7月20日,未平仓合约为171,718口.(完)