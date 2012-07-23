〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因预计美国玉米种植带将迎来降雨

路透7月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因美国作物天气前景改善且股市下跌.

一位农业气象专家周一称,中午的天气预报仍指本周美国中西部的北部玉米和大豆作物将迎来一些降雨,另外未来更长一段时间,预计很有可能出现有利于作物生长的天气.

"本周初北部将有些降雨,本周稍后西南部将迎来一些小雨,这应是6月以来第一次下得比较大的雨,"World Weather Inc.气象专家Andy Karst称.

气象专家称,这些降雨不会完全克服旱情,但会有利于那些还没干死的作物,"Karst补充,午间天气预报暗示,8月初中西部出现降雨和凉爽天气的可能性很大.

"8月4-7日中西部天气似乎将更加凉爽潮湿,预计从7月30日至8月1日,东部玉米作物带将出现一些降雨,"他补充称.

路透调查显示,美国农业部一周作物生长报告料将显示,玉米优良率将再次下降.这一报告将于周一稍后公布.

路透调查显示,今年底玉米价格将从纪录高位回落30%,但仍较2011年底高出7%.

高盛周一预计美国玉米单产为每英亩126.0蒲式耳,低于此前预计的143.5蒲式耳,并将三个月玉米价格预估上调至每蒲式耳9美元的纪录高位.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为80.

9月玉米合约CU2收低10-1/2美分,结算价报8.14美元.

今日CBOT玉米预估成交量为292,548口.(完)

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