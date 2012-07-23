〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货重挫,因预报称美国作物种植带将迎来降雨

路透7月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大幅收跌,因预报称,美国中西部作物种植带将迎来有利于作物生长的降雨,且股市回落也扶助打压大豆期价.

一位农业气象学家周一称,中午的最新天气预报仍显示,美国中西部北部的大豆和玉米种植区本周将出现部分降雨,之后天气状况变得有利于作物生长的可能性增加.

本周稍早,北部地区将出现部分降雨,本周稍后,西南部地区将迎来部分雨量较小的降雨,这将是6月以来首次出现大范围降雨,World Weather Inc.的气象学家Andy Karst表示.

"8月4-7日,中西部气温将下降,且湿度增加,且7月30-8月1日,玉米带东部将出现部分降雨,"Karst称.

路透调查显示,分析师预计,周一稍后将公布的作物生长报告将显示上周美国大豆优良率再度下降.

另一项路透调查显示,分析师预计,到今年年底,大豆价格将从纪录高位回落15%,但仍处于创纪录年底高位15.40美分,较2011年底高出28.5%.

高盛周一预计,美国大豆单产为每英亩39.5蒲式耳,该银行还将三个月大豆价格预期上调至创纪录的每蒲式耳20美元.

8月大豆期货在所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为68.

CBOT-8月大豆期货SQ2急跌59美分,收报16.98-1/2美元.

8月豆粕合约SMQ2重挫20.0美元,收报每短吨523美元.8月豆油合约BOQ2收跌0.61美分,报每磅53.75美分.

今日大豆预估成交量为283,487口;豆粕预估成交量为84,977口,豆油成交量为125,756口.

以下为CBOT农产品期货在1929 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 814.00 -10.50 -1.3% 25.9%

CBOT大豆Sc1 1698.50 -59.00 -3.4% 41.7%

CBOT豆粕SMc1 523.00 -20.00 -3.7% 69.0%

CBOT豆油BOc1 53.75 -0.61 -1.1% 3.2%

CBOT小麦Wc1 912.75 -30.50 -3.2% 39.8%

CBOT稻米RRc1 1545.00 -8.50 -0.6% 5.8%

EU小麦BL2H0 265.00 -4.75 -1.8% 30.9%

NYMEX原油期货CLc1 88.35 -3.48 -3.8% -10.6%

道琼工业指数.DJI 12,735 -87 -0.7% 4.2%

现货金XAU= 1576.20 -7.94 -0.5% 0.8%

欧元/美元EUR= 1.2130 0.0008 0.1% -6.3%

美元指数.DXY 83.6540 0.1760 0.2% 4.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1022 -15 -1.5% -41.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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