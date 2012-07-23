〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因西班牙或寻求全面救助及欧债忧虑

* 西班牙债务问题打压油价和股市

* 由于交易商抛售欧元,美元走强

路透纽约7月23日电---油价周一大跌,因市场对西班牙将寻求全面救助及欧债问题蔓延的忧虑促使投资者卖出被视为高风险的资产,从而提振了美元和美国公债.

布兰特原油期货跌逾3%,美国原油期货重挫4%,均为连续第二天下跌,此前西班牙央行表示,该国经济在第二季进一步陷入衰退.

西班牙瓦伦西亚地区上周五发表声明称,将需要西班牙中央政府的救助,紧接着周末有报导称,穆尔西亚似乎也将要求救助.

"人们担心这将是多米诺效应的开始,最终导致西班牙加入希腊,葡萄牙和爱尔兰的行列,要求正式救助,"法兰克福德国商业银行能源分析师Carsten Fritsch称.

1902GMT时,9月布兰特原油期货LCOc1跌3.83美元,报每桶103美元,日低为102.42美元.

上周五美国8月原油合约到期,美国9月原油期货CLc1今日下跌3.69美元,报每桶88.14美元,为6月21日以来最大单日百分比降幅,日内低点为87.94美元.

汤森路透CRB指数.CRB周一跌1.93%,上周为累计涨3.6%.

布兰特和美国原油期货均交投清淡,较30日均值低约30%.

美国8月汽油RBc1和取暖油期货HOc1 HOQ2亦承压,指标合约跌逾10美分.

中国人民银行一位顾问表示,第三季中国经济增长率将从第二季官方公布的增长7.6%进一步降至7.4%,这也在上周末前打压了油价和中国股市.

"中国人行货币政策委员会几位委员周末的讲话增加了下跌压力,"Tradition Energy市场研究部资深董事Addison Armstrong在研究报告中称.

叙利亚局势动荡,伊朗和西方大国就伊朗核计划关系紧张,令投资者担心该地区石油供应可能中断.

随着国际社会对总统阿萨德(Bashar al-Assad)领导的政府持续施压,叙利亚周一承认,其拥有生化武器,并表示,如果外国干涉叙利亚内战,那么该政府将使用这些武器.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 88.14 -3.69 -4.0% 87.91 91.64 270,090 102,928

10月原油 88.43 -3.67 -4.0% 88.20 91.91 31,651 249,172

8月RBOB汽油 2.8829 -0.0601 -2.0% 2.8470 2.9440 27,068 35,891

9月RBOB汽油 2.7638 -0.0807 -2.8% 2.7436 2.8474 50,987 46,115

8月取暖油 2.8189 -0.1054 -3.6% 2.8155 2.9245 25,806 37,601

9月取暖油 2.8206 -0.1032 -3.5% 2.8175 2.9248 52,615 45,046

ICE合约

9月布兰特 103.26 -3.57 -3.3% 102.42 106.94 207,854 168,455

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 419,644 441,380 570,951 1,389,147 7,936

汽油 115,837 126,630 141,884 269,631 -2,068

取暖油 138,760 143,718 143,497 312,420 -10,927(完)