〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因西班牙或寻求全面救助及欧债忧虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 西班牙债务问题打压油价和股市
* 由于交易商抛售欧元,美元走强
路透纽约7月23日电---油价周一大跌,因市场对西班牙将寻求全面救助及欧债问题蔓延的忧虑促使投资者卖出被视为高风险的资产,从而提振了美元和美国公债.
布兰特原油期货跌逾3%,美国原油期货重挫4%,均为连续第二天下跌,此前西班牙央行表示,该国经济在第二季进一步陷入衰退.
西班牙瓦伦西亚地区上周五发表声明称,将需要西班牙中央政府的救助,紧接着周末有报导称,穆尔西亚似乎也将要求救助.
"人们担心这将是多米诺效应的开始,最终导致西班牙加入希腊,葡萄牙和爱尔兰的行列,要求正式救助,"法兰克福德国商业银行能源分析师Carsten Fritsch称.
1902GMT时,9月布兰特原油期货LCOc1跌3.83美元,报每桶103美元,日低为102.42美元.
上周五美国8月原油合约到期,美国9月原油期货CLc1今日下跌3.69美元,报每桶88.14美元,为6月21日以来最大单日百分比降幅,日内低点为87.94美元.
汤森路透CRB指数.CRB周一跌1.93%,上周为累计涨3.6%.
布兰特和美国原油期货均交投清淡,较30日均值低约30%.
美国8月汽油RBc1和取暖油期货HOc1 HOQ2亦承压,指标合约跌逾10美分.
中国人民银行一位顾问表示,第三季中国经济增长率将从第二季官方公布的增长7.6%进一步降至7.4%,这也在上周末前打压了油价和中国股市.
"中国人行货币政策委员会几位委员周末的讲话增加了下跌压力,"Tradition Energy市场研究部资深董事Addison Armstrong在研究报告中称.
叙利亚局势动荡,伊朗和西方大国就伊朗核计划关系紧张,令投资者担心该地区石油供应可能中断.
随着国际社会对总统阿萨德(Bashar al-Assad)领导的政府持续施压,叙利亚周一承认,其拥有生化武器,并表示,如果外国干涉叙利亚内战,那么该政府将使用这些武器.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 88.14 -3.69 -4.0% 87.91 91.64 270,090 102,928
10月原油 88.43 -3.67 -4.0% 88.20 91.91 31,651 249,172
8月RBOB汽油 2.8829 -0.0601 -2.0% 2.8470 2.9440 27,068 35,891
9月RBOB汽油 2.7638 -0.0807 -2.8% 2.7436 2.8474 50,987 46,115
8月取暖油 2.8189 -0.1054 -3.6% 2.8155 2.9245 25,806 37,601
9月取暖油 2.8206 -0.1032 -3.5% 2.8175 2.9248 52,615 45,046
ICE合约
9月布兰特 103.26 -3.57 -3.3% 102.42 106.94 207,854 168,455
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 419,644 441,380 570,951 1,389,147 7,936
汽油 115,837 126,630 141,884 269,631 -2,068
取暖油 138,760 143,718 143,497 312,420 -10,927(完)
--编译 于春红;审校 母红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。