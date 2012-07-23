〔金属期市〕纽约期铜触及一个月低位,因欧元走软

路透纽约/伦敦7月23日电---纽约期铜周一跌至一个月低位,受累于欧元走低.紧张不安的投资者纷纷涌入安全的政府公债和美元避险,因担忧西班牙可能会寻求全面救助.

今日大多数类别的资产走低,因西班牙危机恶化,且对希腊将退出欧元区的忧虑重燃,但较之整体金融市场,商品市场跌幅更大,因欧元兑美元跌至两年低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最活跃9月期铜合约HGU2扩大周五跌幅,盘中重挫3%,至一个月低位,跌穿20,30和50日移动均线.

数据显示,西班牙经济第二季在衰退的泥潭中越陷越深,市场人气因此受创,在消息称西班牙穆尔西亚地区可能成为该国第二个向中央政府求援的地区后,市场人气进一步恶化.

美国,德国和英国公债收益率触及纪录低位,但西班牙公债收益率飙升至欧元面世以来的高位,因该国媒体报导称,还有六个地区可能步瓦伦西亚的后尘,向中央救援.

"至少在未来几日,基本金属仍可能保持疲弱的走势,投资者将等待欧洲再度采取意外行动解决西班牙问题,"INTL FCStone的金属分析师Ed Meir表示.

鲜有人预计市场紧张局势将得到很大的缓解,经济学家预计,本周出炉的全球宏观经济数据将十分低迷.

午盘时,纽约期铜勉力脱离日内低位,今日多数时间在4美分的狭窄区间内交投,但收盘时仍回落1.97%,报每磅3.38美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3表现也不佳,盘中触及6月底以来最低7,359.75美元.收报每吨7,401美元,低于上周五收盘价7,545美元.

期镍跌至三年低位,期锡触及去年9月以来最低,期铅,期锌和期铝也触及三周低位.

自第一季末以来,期铜已累积回落逾12%,受累于中国成长放缓,美国复苏不稳和欧元区主权债问题日益加重.

分析师警告称,投资者对欧元区危机缺乏长期解决方案感到绝望,损及LME和COMEX市场的流动性.本月稍早,LME和COMEX市场未平仓合约分别跌至三年和五个月低位.

交易商将关注中国和欧洲周二公布的制造业数据,周四公布的美国工厂订单数据,以及周五将公布的美国第二季GDP数据,以寻找全球经济体质,及其对金属需求影响的进一步线索.

预计,美国耐久财订单和GDP数据将显示该国上月经济成长动能消退.

**基本金属全面走低**

RBC称,周一的抛售重创其他LME基本金属,所有六类金属期货均跌至30日移动均线之下.

LME三个月期镍CMNI3盘中跌至2009年7月以来最低15,450美元,受累于欧债危机,和全球不锈钢市场需求疲弱.收报每吨15,600美元,上周五收报每吨15,950美元.

三个月期锡CMSN3收报每吨18,350美元,低于上周五的18,930美元,稍早回落近5%,至去年9月以来最低18,011美元,因交易商锁定获利,期锡为继期锌和期铜之后今年表现第三好的基本金属.

三个月期铅CMPB3收报每吨1,860美元,上周五收报1,901美元,稍早触及7月初以来最低1,851美元.

三个月期铝CMAL3收报每吨1,878美元,上周五报1,895美元,稍早触及6月底以来最低1,857美元.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,814美元,稍早触及6月底以来最低1,801.50美元,上周五收盘时没有成交,买入价报1,887美元.

以下为1927GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.95 -6.85 -1.99 343.60 -1.64

LME期铝 1878.00 -17.00 -0.90 2020.00 -7.03

LME期铜 7400.00 -145.00 -1.92 7600.00 -2.63

LME期铅 1860.00 -41.00 -2.16 2035.00 -8.60

LME期镍 15600.00 -350.00 -2.19 18710.00 -16.62

LME期锡 18350.00 -580.00 -3.06 19200.00 -4.43

LME期锌 1813.00 -74.00 -3.92 1845.00 -1.73

上海期铝 15355.00 -235.00 -1.51 15845.00 -3.09

上海期铜 54570.00 -1420.00 -2.54 55360.00 -1.43

上海期锌 14455.00 -250.00 -1.70 14795.00 -2.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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