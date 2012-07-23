〔美股业绩〕德州仪器第二季录得获利,但营收较上年同期下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约7月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N公布第二季录得获利,但营收低于上年同期,由于全球经济具有不确定性,其客户"下新订单时,更加谨慎."
德州仪器公布第二季获利为4.46亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,上年同期分别为6.72亿美元和0.56美元.第二季营收从上年同期的34.6亿美元降至33.4亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计营收为33.5亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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