〔美股业绩〕德州仪器第二季录得获利,但营收较上年同期下降

路透纽约7月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N公布第二季录得获利,但营收低于上年同期,由于全球经济具有不确定性,其客户"下新订单时,更加谨慎."

德州仪器公布第二季获利为4.46亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,上年同期分别为6.72亿美元和0.56美元.第二季营收从上年同期的34.6亿美元降至33.4亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前平均预计营收为33.5亿美元.(完)