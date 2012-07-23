〔纽约汇市〕欧元全面下跌,因市场担心西班牙可能寻求全面救助

* 西班牙公债收益率升至新高,升向8%

* 欧元料将跌破关键的1.20美元区域,下看1.1875美元的2010年年中低点

* 欧洲央行,欧盟执委会和IMF官员将于周二抵达雅典

路透纽约7月23日电---欧元兑美元周一跌至两年低点,兑日圆挫至近12年低位,因市场担心西班牙接近于要求全面救助,这是欧元区所不能负担的.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最高涨至7.596%的高位,为欧元面世以来最高水准,这导致欧元/美元连续第四个交易日下跌,触及2010年6月以来最低的1.2067美元.

交易商和分析师称,欧元料将跌破关键的1.20美元关口.若跌破此水准,欧元将跌向2010年6月低点1.1875,这是2006年3月以来最低位.

华盛顿Tempus Consulting外汇策略师John Doyle称,"随着10年期公债收益率升逾7%,很快接近8%,较之几周前,(西班牙寻求全面救助事)目前看起来似乎更真实."