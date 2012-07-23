〔纽约汇市〕欧元全面下跌,因市场担心西班牙可能寻求全面救助

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 西班牙公债收益率升至新高,升向8%
* 欧元料将跌破关键的1.20美元区域,下看1.1875美元的2010年年中低点
* 欧洲央行,欧盟执委会和IMF官员将于周二抵达雅典
路透纽约7月23日电---欧元兑美元周一跌至两年低点,兑日圆挫至近12年低位,因市场担心西班牙接近于要求全面救助,这是欧元区所不能负担的.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最高涨至7.596%的高位,为欧元面世以来最高水准,这导致欧元/美元连续第四个交易日下跌,触及2010年6月以来最低的1.2067美元.
交易商和分析师称,欧元料将跌破关键的1.20美元关口.若跌破此水准,欧元将跌向2010年6月低点1.1875,这是2006年3月以来最低位.
华盛顿Tempus Consulting外汇策略师John Doyle称,"随着10年期公债收益率升逾7%,很快接近8%,较之几周前,(西班牙寻求全面救助事)目前看起来似乎更真实."
周末有报导称,国际货币基金组织(IMF)可能拒绝向希腊提供更多资金,这增加了欧元的压力.但IMF否认了该报导,指称其将"支持希腊克服经济困难."
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选