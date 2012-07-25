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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 08:06 BJT

〔日本数据〕6月出口较上年同期减少2.3%--财务省

路透东京7月25日电---日本财务省周三公布的数据显示,6月出口较上年同期减少2.3%,为四个月来首次下滑,因全球经济放缓损及海外需求.

6月对亚洲出口较上年同期减少4.4%.

6月贸易顺差为617亿日圆,因有色金属和煤炭进口减少.

以下为未经调整数据细目(单位为百万日圆,括弧内为分析师预估中值):

6月 上年同期 变动百分比

整体贸易收支 顺差61,654(逆差135,000) 顺差64,452 --

出口 5,643,806 5,774,613 -2.3 (-3.0)

进口 5,582,152 5,710,161 -2.2 (+1.2)

参看完整表格,请点击财务省网站链接:(here) (完)

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--编译 孙茉莉;审校 程琳

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