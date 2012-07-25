〔日本数据〕6月出口较上年同期减少2.3%--财务省

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透东京7月25日电---日本财务省周三公布的数据显示,6月出口较上年同期减少2.3%,为四个月来首次下滑,因全球经济放缓损及海外需求.
6月对亚洲出口较上年同期减少4.4%.
6月贸易顺差为617亿日圆,因有色金属和煤炭进口减少.
以下为未经调整数据细目(单位为百万日圆,括弧内为分析师预估中值):
6月 上年同期 变动百分比
整体贸易收支 顺差61,654(逆差135,000) 顺差64,452 --
出口 5,643,806 5,774,613 -2.3 (-3.0)
进口 5,582,152 5,710,161 -2.2 (+1.2)
参看完整表格,请点击财务省网站链接:(here) (完)
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--编译 孙茉莉;审校 程琳
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
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